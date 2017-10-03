Владимира Соловьева признали лучшим интервьюером России

Журналист Владимир Соловьев получил премию ТЭФИ в номинации «Интервьюер». Об этом сообщает РИА Новости.

В этой номинации также были представлены ведущая телеканала «Россия 24» Наиля Аскер-Заде за работу в проекте «В рабочий полдень» и актриса, ведущая Первого канала Юлия Меньшова с проектом «Наедине со всеми».

В номинации «Информационно-аналитическая итоговая программа» выиграл проект «Вести недели» канала «Россия 1». С ним соревновались программы «Воскресное время» на Первом канале и «Добров в эфире» на РЕН ТВ.

Лучшим ведущим информационно-аналитической итоговой программы назвали Андрея Доброва («Добров в эфире»), ведущим информационной программы — Дмитрий Борисов («Вечерние новости»).

Лучшей юмористической программой названа Comedy Club.

ТЭФИ — телевизионная премия, в ходе которой ежегодно отмечаются достижения в области телевизионных искусств. Премия существует с 1994 года. Победителей награждают бронзовой статуэткой «Орфей».