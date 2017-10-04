Французский сенатор сравнила нашествие мигрантов с нацистской оккупацией

Сенатор от департамента Вар Клодин Кауфманн, представляющая в верхней палате парламента Франции «Национальный фронт» (НФ), сравнила на своей странице в Facebook нашествие мигрантов с нацисткой оккупацией. Об этом сообщает BFMTV.

Политик разместила рядом две фотографии: на современной были изображены мигранты в Париже, на второй — обложка книги «Оккупированная Франция, 1940-1944» на которой изображен Адольф Гитлер, позирующий на фоне Трокадеро (Дворец Шайо, расположен напротив Эйфелевой башни на противоположном берегу Сены).

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«Если изображение на первой не является оккупацией, объясните мне, что это такое?» — написала Кауфманн. Она также добавила, что никто в настоящее время не борется с этим вторжением.

Публикация вызвала скандал и была удалена. Неназванный высокопоставленный функционер НФ заявил в связи с этим, что «Клодин Кауфманн плохо начинает свою работу сенатором». «Мы надеемся, что она вернется на правильный путь. Если этого не произойдет, мы, вероятно, сделаем ряд выводов», — добавил он. Президент «Национального фронта» Марин Ле Пен пока никак не прокомментировала ситуацию.

17 сентября сообщалось, что по результатам опроса общественного мнения института Ipsos почти половина жителей Франции (46 процентов) считает, что правительству страны более не следует впускать в страну иммигрантов. При этом 53 процента французов заявили, что в республике слишком много чужаков. Еще 61 процент опрошенных уверены, что большинство переселяющихся во Францию — это экономические мигранты, а не беженцы из стран, где бушуют военные конфликты. Кроме того, 75 процентов респондентов побоялись проникновения в страну террористов под видом беженцев.