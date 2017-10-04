Начальник полиции московского главка МВД ушел на пенсию

Замначальника московского главка МВД РФ Вячеслав Козлов покинул пост в связи с выходом на пенсию, он продолжит работать с МВД как гражданский служащий. Об этом в среду, 4 октября, в пресс-службе столичного главка полиции сообщили «Интерфакс».

«Заместитель начальника ГУ МВД России по Москве — начальник полиции генерал-майор полиции В.Козлов, в связи с достижением предельного возраста пребывания на службе в органах внутренних дел, принял решение об уходе на пенсию», — говорится в сообщении.

Как отмечают в МВД, 3 октября Козлов был освобожден от занимаемой должности, но при этом он продолжит работу в столичном главке МВД в качестве федерального государственного гражданского служащего.

8 декабря 2016 года стало известно, что Вячеслав Козлов назначен на пост начальника полиции московского главка МВД. До назначения Козлова исполняющим обязанности на посту был Сергей Солопов.