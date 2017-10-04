Совершивший «тупейший поступок» американец объявил о сборе средств на ящик пива

Видео: Walnut Pancakes / YouTube

У американского водителя сломался автомобиль, и он попытался использовать его в качестве скейта. Ролик, запечатлевший поступок, который его автор назвал «самым тупым» в его жизни, набрал больше 200 тысяч просмотров на YouTubе.

На видео американец, отталкиваясь от асфальта, пытается спуститься с холма на сломанной машине, используя ее как скейтборд. Спустя несколько секунд он теряет управление, повисает на водительской двери и с криками «вот же отстой, боже мой!» влетает в кювет.

«Вот черт, у меня больше нет пива», — восклицает уцелевший водитель, отметив, что только что он совершил «самый тупой поступок» в своей жизни. После инцидента американец запустил сбор средств на новый ящик пива, пообещав потратить лишние деньги на «празднование своей тупизны».

На момент написания заметки ему удалось собрать 43 доллара из 18 заявленных.