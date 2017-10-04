В Лондоне на борту самолета нашли подозрительный сверток

В лондонском аэропорту Станстед в сопровождении истребителей совершил посадку пассажирский самолет из литовского города Каунас. На его борту обнаружили подозрительный сверток. Об этом сообщает The Sun.

«Самолет авиакомпании Ryanair был переправлен в лондонский аэропорт Станстед в 08:55 (10:55 по московскому времени). Он приземлился в присутствии полиции. Аэропорт открыт, все рейсы прилетают и отбывают вовремя», — сообщил пресс-секретарь аэропорта.

Пользователи социальных сетей сообщают о громких хлопках — издание поясняет, что речь идет, скорее всего, о звуковых ударах при преодолении звукового барьера истребителями.