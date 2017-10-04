Лауреатом премии «Ясная Поляна» стал обладатель Нобеля Варгас Льоса

Перуанский писатель Марио Варгас Льоса стал лауреатом литературной премии «Ясная Поляна» в номинации «Иностранная литература». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в среду, 4 октября.

Отмечается, что литератор приедет в Москву, чтобы получить приз. Церемония награждения состоится 12 октября в Большом театре. Во время мероприятия также будут объявлены победители в номинациях «Современная русская проза» и «Событие».

«Варгас Льоса — матерый писателище. И не только потому, что в возрасте патриарха (ему перевалило за 80) не теряет свежести, точности и художественной силы пера подобно другому патриарху — русскому, писавшему украдкой и с молодым азартом "Хаджи-Мурата" на восьмом десятке. Но и потому что Варгас Льоса, несмотря на чехарду мод и веяний, терзающих мировую литературу, остается верен себе, своему искусству», — сказал член жюри «Ясной Поляны» Владислав Отрошенко.

Роман «Скромный герой» перевел с испанского Кирилл Корконосенко.

Марио Варгас Льоса — лауреат Нобелевской премии по литературе за 2010 год. Он написал такие книги, как «Город и псы», «Капитан Панталеон и рота добрых услуг», «Нечестивец, или Праздник Козла», «Похождения скверной девчонки» и «Сон кельта».