Бортников заявил о невмешательстве России в выборы президента США

Директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что Москва не вмешивалась в выборы президента США в 2016 году, равно как и в дела иных суверенных государств. Об этом он заявил журналистам, передает РИА Новости.

«Наряду с другими вопросами, этот вопрос («российское вмешательство в американские выборы» — прим. «Ленты.ру» ) поднимался (бывшим руководителем ЦРУ — прим. «Ленты.ру») Джоном Бреннаном. Но он поднимался с точки зрения как версия, как предположение. Наша позиция однозначна: по тому, что происходило либо происходит на территории США или других государств, РФ никогда не вмешивалась, не вмешивается и не будет вмешиваться в дела суверенных государств», — заявил Бортников.

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Он добавил, что подходом России является «помогать и оказывать содействие», а не вмешиваться.

Также Бортников сообщил, что ФСБ не прекращала контактов со спецслужбами США, несмотря на существующие проблемы. «Есть прямые контакты между руководителями спецслужб, прежде всего ЦРУ. Это касалось не только сирийской проблематики, это касалось вообще вопросов противодействия терроризму», — указал он, отметив что у спецслужб есть правило — оказывать содействие друг другу при наличии указывающей на возможность угрозы информации.

Россию неоднократно обвиняли во вмешательстве в выборы президента США. Американские журналисты и чиновники утверждали, что «русские хакеры» якобы похитили корреспонденцию демократов и опубликовали в интернете, а также пытались проникнуть в электронную систему подсчета голосов. Москва все подобные обвинения отрицает, в том числе на высшем уровне.