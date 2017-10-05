Глава «Альфа-Групп» рассказал о хранении денег под ванной

Председатель наблюдательного совета «Альфа-Групп» Михаил Фридман рассказал, как хранил деньги под ванной в начале карьеры. Об этом сообщает Rambler News Service. По его словам, он делал это в съемной квартире, поскольку больше держать деньги ему было негде.

Фридман добавил, что первый существенный заработок его кооператива составил тысячу рублей, которые были получены за мытье окон в Институте химической физики Академии наук СССР.

«Времена начинались уже суровые, быстро набирал силу криминал и так далее. Я купил машину подержанную — "Жигули" второй модели... Потом я купил большой телевизор Panasonic, видеомагнитофон и в принципе у меня на этом фантазия закончилась, — поведал банкир. — Чтобы не хранить деньги под ванной, пришлось их вкладывать, и мы дальше стали вкладывать».

Михаил Фридман является одним из богатейших людей России. Его состояние Forbes оценивает в 15,3 миллиарда долларов.

Фридман занялся частным предпринимательством в 1988 году, создав несколько фирм. В 1991 году бизнесменом был основан Альфа-банк, который стал одним из самых крупных коммерческих банков в России.