Четыре человека стали жертвами обрушившегося на Германию шторма

Шторм «Ксавьер», обрушившийся на территорию Германии, стал причиной гибели четырех человек. Об этом сообщает Deutsche Welle.

В Гамбурге вырванное с корнем дерево упало на автомобиль и насмерть придавило находившуюся в нем женщину. Еще одна пассажирка доставлена в больницу. В городе Ной-Карштедт в земле Мекленбург — Передняя Померания погиб водитель грузовика, на который также обрушилось дерево. Еще два человека погибли в земле Бранденбург.

В свою очередь, Bild сообщает о четырех жертвах в Бранденбурге, а общее число погибших, таким образом, составляет шесть человек.

Железнодорожная компания Deutsche Bahn полностью остановила движение поездов на севере Германии и в отдельных регионах на востоке страны.

Из-за урагана было временно остановлено предполетное обслуживание самолетов, а также разгрузка прилетевших лайнеров в берлинских аэропортах. Пассажиров прибывших рейсов некоторое время не выпускали из самолетов из соображений безопасности. Кроме того, несколько рейсов были отправлены на запасные аэродромы.

Представители спасательных и аварийных служб обратились к населению с просьбой не покидать своих домов.