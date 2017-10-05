Глава Кубани сообщил о победе над валентинками

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, что в регионе «больше нет валентинок и хэллоуинок». Об этом он объявил на Всероссийском форуме казачьих реестровых войск, пишет «Юга.ру».

По словам Кондратьева, достигнуть такого результата удалось благодаря урокам истории и воспитанию в духе патриотизма. «Идеология казачества применима к современным реалиям, и мы видим это на примере нашего края. Мы боремся за культуру, поем наши казачьи песни. И на Кубани больше нет валентинок и хэллоуинок», — сказал он.

Издание напоминает, что ранее губернатор уже выступал с критикой Хэллоуина. Так, два года назад в своем Twitter он писал, что «на Руси такое не отмечали». «И я думаю: вряд ли тем кубанцам, кто 9 мая шагал в колоннах "Бессмертного полка", нужен Хеллоуин», — добавлял Кондратьев.

Последние годы министерство образования и науки Краснодарского края не рекомендует праздновать Хэллоуин в школах, а настоятель краснодарского храма Рождества Христова отец Александр (Игнатов) назвал этот праздник «замаскированным жертвоприношением».

«Как можно уподобляться европейцам, которые давно и законно заключают однополые браки? Мало того, эти люди усыновляют детей! <…> Это неправильно, и мы не должны прикрываться словом "толерантность". Эти развращения — прямая дорога в содомию», — говорил он.