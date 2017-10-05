Мир
 

Предложивший любовнице аборт конгрессмен-противник абортов уйдет в отставку

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Тим Мерфи
Тим Мерфи

Американский конгрессмен Тим Мерфи не будет выдвигать свою кандидатуру на следующий срок после того, как его поймали на лицемерии. Об этом сообщает издание Politico.

«После обсуждения ситуации с семьей и с коллегами я решил не перезбираться в Конгресс по окончании нынешнего срока. Его остаток я проведу в работе: буду продолжать оставаться национальным лидером в вопросе реформы системы охраны психического здоровья, а также заниматься проблемами рабочих семей юго-запада Пенсильвании», — говорится в его официальном заявлении. Мерфи попросил дать ему передышку и не вмешиваться в его частную жизнь, пока он не разберется с проблемами личного характера.

О лицемерии конгрессмена сообщило издание Pittsburgh Post-Gazette. Мерфи активно выступал против абортов, голосовал за законопроект, запрещающий прерывание беременности после 20 недель, и даже входил во фракцию Конгресса, отстаивающую «право на жизнь» нерожденных детей, но когда его любовница забеременела, предложил ей сделать аборт.

«Ты запросто везде размещаешь сообщения со своей позицией, но почему-то ты без проблем попросил меня избавиться от нашего нерожденного ребенка еще на прошлой неделе», — говорилось в сообщении женщины. Переписка стала достоянием общественности, и Мерфи вынужден был советоваться со спикером Палаты представителей, его однопартийцем Полом Райаном. Решение не продолжать карьеру было принято после этой консультации.

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