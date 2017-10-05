Предложивший любовнице аборт конгрессмен-противник абортов уйдет в отставку

Американский конгрессмен Тим Мерфи не будет выдвигать свою кандидатуру на следующий срок после того, как его поймали на лицемерии. Об этом сообщает издание Politico.

«После обсуждения ситуации с семьей и с коллегами я решил не перезбираться в Конгресс по окончании нынешнего срока. Его остаток я проведу в работе: буду продолжать оставаться национальным лидером в вопросе реформы системы охраны психического здоровья, а также заниматься проблемами рабочих семей юго-запада Пенсильвании», — говорится в его официальном заявлении. Мерфи попросил дать ему передышку и не вмешиваться в его частную жизнь, пока он не разберется с проблемами личного характера.

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О лицемерии конгрессмена сообщило издание Pittsburgh Post-Gazette. Мерфи активно выступал против абортов, голосовал за законопроект, запрещающий прерывание беременности после 20 недель, и даже входил во фракцию Конгресса, отстаивающую «право на жизнь» нерожденных детей, но когда его любовница забеременела, предложил ей сделать аборт.

«Ты запросто везде размещаешь сообщения со своей позицией, но почему-то ты без проблем попросил меня избавиться от нашего нерожденного ребенка еще на прошлой неделе», — говорилось в сообщении женщины. Переписка стала достоянием общественности, и Мерфи вынужден был советоваться со спикером Палаты представителей, его однопартийцем Полом Райаном. Решение не продолжать карьеру было принято после этой консультации.