В Москве расскажут о целях хакеров в следующем году

В Москве 10 октября пройдет ежегодная конференция CyberCrimeCon/17, организатором которой является одна из ведущих компаний по предотвращению и расследованию киберпреступлений и мошенничеств Group-IB. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В рамках мероприятия эксперты Group-IB представят результаты годового отчета Hi-Tech Crime Trends 2017, основанного на данных системы раннего предупреждения о киберугрозах, а также сделают прогноз о развитии ситуации в следующем году.

В частности, эксперты расскажут об угрозах для финансового сектора и почему хищения — это еще не самое страшное, каким образом криптоиндустрия может спасти банковский сектор от киберпреступников и как далеко в попытках саботажа могут зайти «промышленные хакеры».

«Если говорить о киберитогах, то 2017 год запомнился большинству людей прежде всего благодаря событиям, широко растиражированным СМИ — масштабным атакам шифровальщиков WannaCry и Petya. Тема блокчейна, криптовалют и ICO, пожалуй, является второй по популярности. Что же касается хакерских атак на объекты критической инфраструктуры, то пока их последствия не привели к масштабным разрушениями или человеческим жертвам, о них мало кто говорит, за исключением специалистов», — отметил руководитель отдела расследований и сервиса киберразведки Threat Intelligence, сооснователь Group-IB Дмитрий Волков.

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На конференции выступят лучшие российские и зарубежные эксперты — исследователи киберугроз, представители крупнейших банков, телекоммуникационных, торговых, промышленных и высокотехнологичных компаний, а также представители правоохранительных органов для обмена мировым опытом применения Threat Intelligence и технологий машинного обучения.

В списке спикеров мероприятия значатся исполнительный директор INTERPOL IGCI Нобору Накатани (Noboru Nakatani), который курирует расследования киберпреступлений, и директор по технологиям Blackmoon Илья Ремизов. Также на конференции выступят старший директор по реагированию на инциденты информационной безопасности в крупнейшей ближневосточной телекоммуникационной компании Du Тэмер Эль Бихей (Tamer El Bahey) и советник по расследованию высокотехнологичных преступлений национальной полиции Дании Сандер ван дер Маден (Sander van der Maden).

Мероприятие пройдет в культурном центре ЗИЛ 10 октября. Более подробная информация и регистрация доступны на сайте конференции.