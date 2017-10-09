В Польше прошел марш крестоносцев против исламизации Европы

В польском городе Слубицы прошло массовое чтение молитвы Розария. Верующие с крестами и в одеждах времен крестовых походов выступили против исламизации. Кадры с места событий публикует Ruptly.

«Нам не нужно волноваться. Розарий — наше оружие, и оно победит. Мы собрались здесь чтобы молиться с этим оружием, потому что мы веруем в силу Господа, потому что это оружие должно победить. Господь одержал победу над грехом, над смерть. Божья Матерь обещала нам, что если мы будем часто молиться, наша молитва поможет миру», — рассказала агентству одна из участниц акции.

