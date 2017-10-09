Расширенный Панамский канал увеличил загрузку портов Восточного побережья США

Инвестиции в размере 5,4 миллиарда долларов в расширение Панамского канала начали окупаться. Существенно вырос поток грузов в США, следующих по этому маршруту вместо Суэцкого канала. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Издание напоминает, что Панамский канал возобновил работу в июне 2016 года. Благодаря расширению его пропускная способность увеличилась более чем в два раза. В настоящее время канал способен пропускать суда New Panamax, вмещающие до 14,8 тысяч контейнеров. Это в три раза больше, чем было до ранее.

В начале октября через Панамский канал прошел 2-тысячный контейнеровоз класса New Panamax. Совокупный тоннаж судов, прошедших по каналу с начала 2017 года, вырос почти на четверть по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

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The Wall Street Journal отмечает, что доставлять грузы из Азии морским путем в порты Восточного побережья США, включая Нью-Йорк, теперь дешевле и быстрее. Ранее транспортные маршруты выстраивались через порты Западного побережья, а оттуда контейнеры и другие грузы, в том числе энергоносители, отправлялись на восток США железнодорожным или автомобильным транспортом — через весь материк.

Панамский канал, открытый в 1920 году, соединяет Тихий океан с Карибским морем и Атлантическим океаном. В сентябре 2007 года было решено построить новые шлюзовые ворота. Реконструкция закончилась 26 июня 2016 года.

