Знатоки блокчейна собрались на Genesis Moscow

Лидеры мирового блокчейн-сообщества провели на Digital October Center конференцию Genesis Moscow, где обсудили текущие тренды и направления развития отрасли. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Так, руководитель по информационной безопасности ShapeShift Майкл Перклин, у которого за плечами внушительный опыт в области цифровых экспертиз и кибер-расследований, рассказал об основных тенденциях в блокчейн-экосистеме, касающихся безопасности и конфиденциальности. Известный американский венчурный капиталист Тим Дрейпер, один из самых активных биткойн-инвесторов поделился своим видением места и роли криптовалют в трансформации глобальной финансовой системы.

Александр Чепурной и Дмитрий Мешков, которые работают над созданием платформы Ergo, подчеркнули важность и необходимость вывода максимально возможного количества расчетов и транзакций из блокчейна в оффчейн для разгрузки сети.

«Пока неясно сможет ли блокчейн в будущем обрабатывать большее количество транзакций. Сейчас мы также говорим об обработке смарт контрактов, что значительно нагружает сеть и не только обостряет проблему масштабируемости, но и вызывает множество вопросов по поводу стоимости содержания таких платформ. Одним из последних трендов является использование оффчейн решений, т.е. перенесение основного массива транзакций из блокчейна для снижения нагрузки на него», — отметил Мешков.

На конференции выступили также Влад Замфир, разработчик в Ethereum Foundation, Александр Иванов, создатель и генеральный директор Waves platform, Патрик МакКорри, научный сотрудник Университетского Колледжа Лондона, Дмитрий Ховратович, научный сотрудник Люксембургского Университета.

Блокчейн (от английского blockchain — «блочная цепь») — технология распределенных баз данных, основанная на постоянно продлеваемой цепочке записей. Она устойчива к фальсификации, пересмотру, взлому и краже информации.

