Найден гигантский пожиратель двойников Земли

Коллектив астрономов из Принстонского университета обнаружил звезду HD 240430, названную Кроносом. Анализ химического состава объекта выявил следы поглощения звездой планет земного типа. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте Phys.org.

HD 240430 входит в состав двойной звезды вместе с другим объектом — HD 240429, или Криосом. Эта система удалена от Земли на расстояние 350 световых лет. Возраст звезд составляет около четырех миллиардов лет, они относятся к тому же типу, что и Солнце.

Исследователи обнаружили, что у Кроноса наблюдался необычайно высокий уровень породообразующих минералов, в том числе магния, алюминия, кремния, железа, хрома и иттрия. Уровень летучих соединений (кислород и азот) был относительно низок. Таким образом, у HD 240430 были обнаружены те вещества, что способны затвердевать при высокой температуре (выше 1200 кельвинов). Обычно эти вещества входят в состав планет земного типа, способных находиться вблизи родительской звезды в отличие от газовых гигантов типа Юпитера или Сатурна.

Исследователи подсчитали, что для получения наблюдаемого количества породообразующих минералов Кронос должен был поглотить около 15 скалистых планет.