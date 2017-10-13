Опасавшийся лишить пса любимого дивана мурманчанин погасил все долги

Житель Мурманска попросил судебных приставов не арестовывать любимый диван его собаки и погасил долги через два дня после их визита, сообщает в пятницу, 13 октября, портал Хибины.com.

Исполнительное производство о задолженности этого гражданина на сумму более 129 тысяч рублей в пользу топливно-энергетической компании прекращено.

Приставы пришли домой к этому гражданину и наложили арест на четыре предмета мебели на сумму 23 тысячи рублей. Имущество оставили на ответственное хранение должнику. Как оказалось, более всего мужчина переживал, что силовики заберут любимый диван его четвероногого друга, с которым он разговаривал в ходе их визита.

