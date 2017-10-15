Портрет Николая II в Крыму замазали во избежание оскорбления

Портрет последнего российского царя Николая II на асфальте, нарисованный в рамках гастролей екатеринбургской выставки «Живые картины» в Керчи, закрасили черной краской. Об инциденте в воскресенье, 15 октября, сообщает E1.

Организаторы выставки сообщили, что это сделал «какой-то мужик в камуфляже». «Я спросил, кто он такой, он ответил, что он против того, чтобы по императору люди ходили ногами. Я сфотографировал машину, на которой он приехал, тут еще один мужик стал мне угрожать. Я им объяснил, что цель нашей выставки — наоборот, восстановить историческую память, очистить имя государя от грязи, которая была вылита советской властью», — сообщил один из авторов инсталляции Андрей Крупин.

Выставка «Живые картины» создавалась при участии екатеринбургской епархии РПЦ. Писать тексты для нее помогали служители Храма-на-Крови, созданного на месте расстрела царской семьи.