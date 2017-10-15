Под Петербургом восьмилетняя девочка объявила себя «шахидкой»

Житель Ломоносовского района Ленинградской области позвонил в Лаголовский отдел полиции того же района и сообщил, что 2 октября на детской площадке в деревне Малое Карлино восьмилетняя девочка из семьи граждан Таджикистана заявила, что «скоро станет шахидкой, и все будут гореть в аду», а затем добавила, что этому ее «учит папа». Об этом сообщает сайт «Конкретно.ru».

В сообщении издания указывалось, что на следующий день семья девочки уехала в неизвестном направлении. Также сообщалось, что в семье граждан Таджикистана четверо детей, а в Россию они приехали из Узбекистана. Собственником дома, в котором проживала семья, является мужчина из Дагестана.

Источник издания в правоохранительных органах сообщил, что эту семью можно охарактеризовать как небогатую, глава семейства — таксист. «Задолжали за съемную квартиру за несколько месяцев. Платить нечем. Вот и пустились в бега», — рассказал собеседник «Конкретно.ru».

Фразу девочки, пожелавшей на детской площадке окружающим «гореть в аду», источник издания объяснил тем, что она воспитывается в религиозной семье. «Девочку учат основам ислама. Она в свои восемь лет пытается проповедовать во дворе, суля адские муки всем неверным. Было бы смешно, если бы чуть не получилось грустно». Также он подчеркнул, что оснований говорить о причастности фигурантов истории к радикальным направлениям ислама у силовиков нет. Источник добавил, что глава семейства был задержан, полиция его опросила.

Издание 47news указывает, что семья вернулась в деревню, а их отсутствие объясняется тем, что они на несколько дней уезжали в Санкт-Петербург. Позвонивший в полицию мужчина, в свою очередь, просто «преувеличил опасность». Издание подтвердило, что силовики не смогли обнаружить никакого отношения семьи девочки к радикальному исламу.

Произнесенные же ребенком слова, отмечает издание, объясняются следующим образом. В тот день восьмилетняя девочка очередной раз поругалась с местным ребенком из-за сломанной игрушки. Слова о «шахидке» были неправильно понятыми, отмечается в материале. При этом сотрудник силовых структур, занимавшийся проверкой по случаю, отметил в беседе с 47news, что эта фраза могла быть «неправильно понята умышленно».