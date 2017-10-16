Lufthansa заинтересовалась покупкой разорившейся Alitalia

Немецкий авиаперевозчик Lufthansa Group предложил итальянской авиакомпании Alitalia выкупить некоторые ее активы, передает ТАСС со ссылкой на германскую компанию.

Lufthansa уже направила предложение Alitalia и подтвердила заинтересованность в учреждении на базе разорившегося перевозчика новой авиакомпании с условным названием NewAlitalia.

В германском авиахолдинге также отметили, что письмо, направленное итальянской компании, содержит концепцию того, как должна выглядеть структура нового перевозчика. По данным Deutsche Welle, за активы Alitalia немцы готовы заплатить около 500 миллионов евро.

12 октября сообщалось, что Lufthansa готова купить Niki — дочернее предприятие обанкротившейся авиакомпании Air Berlin, а также приобрести 81 самолет и взять на работу 3 тысячи сотрудников материнской компании.

Alitalia фактически перестала быть национальным авиаперевозчиком после передачи в 2014 году 49 процентов акций авиакомпании Объединенных Арабских Эмиратов Etihad airways. Однако смена собственника и партнерство с Etihad airways не смогло исправить финансовое положение итальянской авиакомпании. В мае 2017 года Alitalia объявила о банкротстве и в настоящее время выставлена на продажу. Авиакомпания находится на плаву и продолжает осуществлять полеты благодаря господдержке — итальянские власти предоставили ей госкредит сроком до сентября 2018 года.