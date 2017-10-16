Хозяин воронежского медведя-убийцы стал фигурантом уголовного дела

В отношении хозяина медведя, сбежавшего из частного зоопарка в Воронежской области, возбуждено уголовное дело. Об этом в понедельник, 16 октября, сообщается на сайте Следственного комитета России (СКР).

Как отмечают в ведомстве, инцидент произошел в селе Семилуки. Местный бизнесмен организовал в собственном дворе мини-зоопарк, где в полувольных условиях проживали различные птицы, пятнистый олень и медведь по кличке Михаил Иванович. Для хищника был оборудован специальный вольер с металлическими арматурами и прутьями с фасадной стороны и стенами из деревянных досок.

Утром 15 октября Михаил Иванович выбил доску и перебрался из двора-зоопарка в соседский огород. Там он набросился на 86-летнего пенсионера. От полученных травм тот скончался на месте. Прибежавший на помощь хозяин, пытаясь усмирить хищника, получил травмы и позже был доставлен в больницу.

«Местные жители вызвали сотрудников полиции, которые прибыли на место происшествия и в связи с тем, что разгуливающий по улице медведь представлял угрозу жизни и здоровью местных жителей, ликвидировали дикое животное, произведя в него несколько выстрелов из табельного оружия», — рассказала официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Хозяину зоопарка грозит уголовная ответственность по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату контролировать ход расследования дела.