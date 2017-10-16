«ВЭБ Инновации» проинвестирует 200 миллионов рублей в площадку StartTrack

«ВЭБ Инновации» готовит сделку с краудинвестиговой площадкой StartTrack, созданной в 2014 году при поддержке ФРИИ. Инвестиции в компанию запланированы в размере 200 миллионов рублей, говорится в пресс-релизе компании, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Инвестиции позволят StartTrack запустить новые инструменты коллективного финансирования МСБ, усилить свое участие в развитии экосистемы финансирования бизнеса и вывести продукт на зарубежные рынки. Для «ВЭБ Инновации» участие в проекте позволит получить дополнительный инструмент развития рынка финансовых технологий, а также расширить возможности для привлечения инвестиций в стартапы.

Финансирование привлекается как в работающий бизнес, так и в стартапы, начиная с посевной стадии. Инвестиции привлекаются в виде займов, конвертируемых займов, с помощью продажи долей и акций.

«Участие в проекте StartTrack для нас имеет значение не только с финансовой, но и со стратегической точки зрения. Функция "ВЭБ Инноваций" внутри группы ВЭБ — взаимодействие с инновационными проектами, их развитие и выращивание "национальных чемпионов", "разгон" российских технологий на зарубежных рынках. StartTrack — платформа, позволяющая находить перспективные инвестиционные мишени и дополнительное финансирование для развития проектов, в том числе —

зарубежное. Кроме того, наша стратегия предполагает активное партнерское взаимодействие с фондовыми биржами (в частности, Гонконг, Сингапур) в целях вывода проектов на IPO за рубежом — и здесь мы также видим возможности для позитивной стратегической синергии с проектом StartTrack», — отметил генеральный директор «ВЭБ Инновации» Кирилл Булатов.

По словам директора ФРИИ Кирилла Варламова, StartTrack создавался как основа для развития рынка частных инвестиций в экосистеме российского предпринимательства: «Сегодня через платформу проходит 60% коллективных инвестиций в России в малый и средний бизнес. Инвестиционный потенциал площадки и 2000 аккредитованных инвесторов – более 7 млрд рублей и он стремительно растет».

«Мы автоматизируем процесс коллективных инвестиций. За счет автоматизации площадка с командой в 25 человек достигла оборота в 1,3 миллиарда рублей, вышла на проектную мощность 13 сделок в день и снизила срок от подачи документов до получения инвестиций до 2-3 недель. Когда мы запускались, то думали, что привлекать инвестиции будут только IT-стартапы, но спрос оказался настолько большим, что к нам потянулись детские футбольные клубы, интернет-магазины, частные больницы и небольшие производства. И самое парадоксальное — они находят своих инвесторов, инвесторы вошли во вкус, они используют возможность заработать и узнать изнутри интересные компании», — отмечает гендиректор StartTrack Константин Шабалин.

Инвестиции позволят StartTrack запустить новые инвестиционные инструменты — возможность привлекать инвестиции с помощью акций и облигаций, а в перспективе, если это будет возможно с точки зрения законодательства, с помощью токенов. По словам Шабалина, сейчас небольшие российские компании практически не применяют эти инструменты из-за высокой стоимости.

«Мы собираемся это изменить, создать новый сегмент рынка на базе инструмента, который менее рискован для компаний в отличие от заемного финансирования. Создавая более удобные инструменты, мы выстраиваем инвестиционный лифт, чтобы вырастить из стартапов федеральных лидеров — компании с миллиардными оборотами, которые в перспективе выйдут на Московскую биржу. Один из наших клиентов за два года получил 300 миллионов рублей частных инвестиций и увеличил выручку в 14 раз до 42 миллионов рублей в месяц, 6 компаний-клиентов уже вышли на международный рынок», — отметил Шабалин.