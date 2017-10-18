Россию сделают музыкальной державой

В Московской консерватории пройдет концерт звезд мирового исполнительского искусства, посвященный 25-летнему юбилею Общественного благотворительного фонда «Русское исполнительское искусство». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в среду, 18 октября.

«Фонд стал одной из первых российских общественных организаций нового времени, которая выступила с инициативой объединения деятелей музыкальной культуры для сохранения лидирующих позиций русской исполнительской школы и бесценного музыкального достояния, доставшегося нам от предыдущих поколений», — говорится в сообщении.

Среди участников концерта — Виктор Третьяков, Юрий Симонов, Василий Ладюк, Полина Осетинская, Игорь Бутман, а также Хоровая капелла России имени Юрлова и Московский молодежный камерный оркестр.

В честь юбилея будет также представлен общественный проект «Россия — музыкальная держава». Инициатива включает в себя предложения по развитию отечественной музыкальной культуры.

В рамках проекта учреждены такие награды, как Большой русский приз и ежегодная Международная премия в области академической музыки, которые будут вручаться наиболее выдающимся музыкантам мира.