В Хеллоуин москвичи смогут попасть в «Город грехов» со скидкой

В ночь на 29 октября сервис «Афиша-Квесты» проведет третью «Ночь квестов» в честь Хеллоуина. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в среду, 18 октября.

«Всего в "3-й Ночи квестов" принимают участие более 170 квестов и перформансов. Среди них — "Город грехов", "Миньоны" и "Люди в черном: Переполох в Чайнатауне"», — говорится в сообщении.

Отмечается, что во время акции, которая начнется в 10 утра субботы и продлится до 6 утра воскресенья, большинство площадок Москвы и Петербурга будут предоставлять скидки от 40 процентов. Забронировать квест можно на сайте мероприятия.

«Также при успешном прохождении квеста все совершеннолетние участники акции получат бесплатный напиток в одном из московских баров от виски Jack Daniel's», — сообщается в пресс-релизе.

Первая «Ночь квестов» состоялась в 2016 году.