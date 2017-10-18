Бизнесмен Айрапетян умер в мордовской колонии

Председатель совета директоров издательского дома (ИД) «Собеседник» Левон Айрапетян скончался в мордовской исправительной колонии №12 (ИК-12). Об этом в среду, 18 октября, сообщает Sobesednik.ru.

По данным издания, Айрапетян умер в возрасте 68 лет. Накануне у него было зафиксировано низкое давление, однако в лечебное учреждение ИК-12 его не поместили, ограничившись осмотром.

«Айрапетяну отказывали в условно-досрочном освобождении, несмотря на наличие целого ряда серьезных заболеваний (в том числе онкозаболевание, гипертензивную болезнь с недостаточностью кровообращения III степени и сахарный диабет), тяжелое состояние здоровья и потребность в экстренной медицинской помощи», — отмечается в сообщении.

По данным издания, поводом для отказа в УДО выступали взыскания лагерной администрации.

Смерть предпринимателя у себя в Twitter также подтвердил пресс-секретарь МИДа Армении Тигран Балаян.

14 апреля 2016 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Айрапетяна к четырем годам заключения. Его признали виновным в мошенническом хищении 700 тысяч долларов у матери пожизненно осужденного бывшего сенатора Игоря Изместьева. Айрапетян был взят под стражу в зале суда.

По данным следствия, в 2010 году Айрапетян совместно с адвокатом Сергеем Антоновым обещал Тамаре Изместьевой добиться вынесения ее сыну более мягкого приговора. На самом деле таких возможностей у бизнесмена не было.