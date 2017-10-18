Взошедшее над Лондоном кровавое солнце приняли за предвестие апокалипсиса

В социальных сетях заподозрили неладное, глядя на лондонское небо, которое окрасилось в оранжевый цвет, и рыже-красное солнце.

Пользователи публикуют десятки фотографий, находя сходство со сценами из популярных фильмов.

«Лондон выглядит как "Бегущий по лезвию"».

«Возможно, эта пыль — сложная маркетинговая уловка для "Бегущего по лезвию 2049"».

«Не слишком ли "Бегущий по лезвию 2049" переборщил с кампанией?»

Кое-кто заметил сходство с другим блокбастером — «Безумный Макс» — и признался, что побаивается приближения апокалипсиса.

«Не хочу сказать, что близится апокалипсис, но небо над Лондоном выглядит как в "Безумном Максе"».

На самом деле часть Великобритании затянуло оранжевой дымкой из-за пыли из Сахары и частички пепла, которые на острова принес ураган «Офелия», прошедшийся по Пиренейскому полуострову, где горят леса.