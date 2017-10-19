Альфа-Банк и Opportunity Network запустили платформу для поиска бизнес-партнеров

Альфа-Банк стал первым в России партнером международной платформы для бизнеса Opportunity Network. Она позволит предпринимателям находить проверенных контрагентов по всему миру для коммерческой торговли и привлечения инвестиций, операций с активами и недвижимостью.

Запуск в России платформы, успешно работающей уже в 128 странах мира, связан с экспортным потенциалом отечественных производителей.Благодаря девальвации рубля многие из них снизили себестоимость производства,стали конкурентоспособными за рубежом и стремятся стать экспортерами. Это же стимулирует зарубежных импортеров и дистрибуторов оптимизировать свои каналы поставок в Россию.

Между тем, в числе основных препятствий — недоверие к незнакомым контрагентам из других стран, финансовые и временные затраты, связанные с налаживанием необходимых контактов. Не случайно Opportunity Network работает через финансовые организации — подключиться к платформе "с улицы" невозможно.

Банки,владеющие информацией о своих клиентах и имеющие финансовую экспертизу, помогают оценить устойчивость и благонадежность участников, а также понять, насколько реальна и серьезна их заинтересованность в поиске деловых партнеров.

Подобная модель работы не только позволяет сразу наладить коммуникацию по существу, но и повышает уровень доверия.На сегодняшний день Opportunity Network объединяет около 14 тысяч собственников и топ-менеджеров.

Совокупный объем предложений, доступных участникам платформы, составляет 86 миллиардов долларов. "Альфа-Банк и Opportunity Network дают возможность российскому бизнесу расширить сеть деловых партнеров и с минимальными издержками выйти на новые целевые рынки.Это полностью соответствует нашему стремлению активно поддерживать клиентов на каждом этапе развития их бизнеса», — отмечает руководитель блока «Средний и региональный корпоративный бизнес»Альфа-Банка Кирилл Кузнецов.

Симбиоз Альфа-Банка,крупнейшего частного финансового института России по размеру совокупных активов и капитала, и инновационной платформы Opportunity Network рождает возможности как для зарубежных поставщиков, так и для российских предприятий,которые стремятся выйти за пределы своих локальных рынков.

В основе такого партнерства лежит уверенность в том, что финтех-компании могут эффективно сотрудничать с банковским сектором. Основатель и СЕО Opportunity Network Брайан Пэллас называет начало работы с Альфа-Банком«важным этапом развития платформы в России и Восточной Европе»,что позволит качественно нарастить ее аудиторию.В свою очередь, Альфа-Банк, анализируя сделки своих клиентов, сможет лучше понимать их бизнес и предлагать "в моменте" подходящие финансовые решения.