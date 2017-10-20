В Кемерово открылся обновленный бульвар Строителей

В Кемерово 20 октября состоялось торжественное открытие обновленного бульвара Строителей, сообщает пресс-служба АИЖК.

Проект его реконструкции разработала местная «Архитектурная компания», а работы провела администрация города. Именно в Кемерово стартовала федеральная программа развития городской среды.

Команда архитекторов, участвовавших в проектировании, победила на открытом национальном архитектурном конкурсе, который провели весной этого года АИЖК и Минстрой России. Это состязание проходило в 15 городах России.

На пресс-конференции, приуроченной к открытию бульвара, глава Кемерово Илья Середюк заявил: «Кемеровчане отмечают, что обновленный бульвар Строителей получился не просто превосходным, он находится на уровне лучших европейских стандартов».

По его мнению, достичь такого результата удалось благодаря тесному взаимодействию администрации и общественности. Он поблагодарил АИЖК за оказанную методическую помощь, а также экспертов КБ «Стрелка», принимавших участие в реализации проекта. Сердюк отметил, что изменения, подобные тем, что произошли с бульваром Строителей, вызывают положительную реакцию у горожан.

В свою очередь генеральный директор «Архитектурной компании» Константин Гежа похвалил администрацию города за «смелость на пути к изменениям, всестороннюю поддержку и доверие». «Всего за полгода мы из конкурсного проекта на бумаге создали по-настоящему новое и функционально-насыщенное пространство, каких в Кемерово просто не существовало ранее», — добавил он.

Федеральная программа развития городской среды направлена на благоустройство общественных пространств в 40 городах России. Она проходит при поддержке АИЖК, Минстроя России и КБ «Стрелка».