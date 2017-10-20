Цена авиабилета в новом аэропорту Ростова-на-Дону вырастет почти на 20 процентов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила на утверждение ставки на обслуживание в открывающемся в декабре 2017 года аэропорту Платов (Ростов-на-Дону). Как подсчитали авиаперевозчики, выполняющие рейсы в Ростов, новые ставки могут привести к удорожанию билетов почти на 20 процентов. Об этом сообщает радио «Маяк».

Согласно опубликованному на федеральном портале правовой информации, ставка за взлет-посадку в 2018 году вырастет в 1,5 раза до 547 рублей, сбор за обеспечение авиационной безопасности — в 3 раза, до 1,03 тысячи за одну тонну взлетной массы.

Сбор за предоставление аэровокзального комплекса на внутренних линиях увеличится в 4,6 раза, до 238 рублей за одного пассажира, сбор за аэровокзальное обслуживание на международных поднимется в 2,3 раза до 172 рублей за пассажира.

Как сообщил источник «Известий» в авиакомпании, летающей в Ростов-на-Дону, средний тариф по маршруту Москва — Ростов сейчас составляет 5,5 – 6 тысяч рублей. Этот тариф, по его словам, находится на уровне себестоимости, ниже данной цены перевозка убыточна. «Ставки, которые утвердила ФАС приведут к росту среднего тарифа на 800 – 1000 рублей или примерно на 17 процентов», — отметил источник.

По словам представителя другой авиакомпании, помимо опубликованных тарифов есть и другие, которые как минимум будут выше существующих в «Международном аэропорту Ростова-на-Дону» на 60 процентов. Эти расходы также авиакомпании переложат на плечи пассажиров. «Это ставки за антиоблединительную обработку самолета, заправка воздушного судна и прочее», — отметил источник. Он также сообщил, что недавно ФАС обвинила авиаперевозчиков в росте тарифов. Виной тому якобы глобальная система GDS, которая используется практически всеми авиакомпаниями мира. "При этом не говорят о кратном росте тарифов на обслуживание в российских аэропортах. В основном у авиакомпаний тарифы растут на уровень инфляции, в аэропортах тарифы растут в разы и как в этом случае компаниям сдерживать стоимость авиабилета?» — заявил источник.

Ранее глава ФАС Игорь Артемьев заявлял, что ведомство считает высокими сложившиеся в России цены на авиаперевозки и ждет информации от авиакомпаний по поводу их ценообразования в течение двух недель. ФАС, как сообщало РИА Новости интересовали данные о работе глобальных систем бронирования (GDS) и управления доходами, включая внутреннюю информацию