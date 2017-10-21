Дефицит бюджета США достиг 666 миллиардов долларов

Дефицит бюджета США в 2017 фискальном году (закончился 1 октября — прим. «Ленты.ру») достиг рекорда с 2013 года и составил 665,7 миллиарда долларов. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные министерства финансов США.

Министр финансов Стивен Мнучин и директор по бюджету Мик Малвэни объясняют рост дефицита бюджета слабыми налоговыми поступлениями, которые не оправдали ожиданий ведомства.

«Эти данные должны послужить пожарной тревогой для Вашингтона, напоминание о том, что нам снова нужно развивать нашу экономику, чтобы привести финансы в порядок», — заявил Малвэни. По его мнению, снизить дефицит бюджета можно с помощью снижения расходов, проведения налоговой реформы и снижением бюрократизма.

При этом Конгресс США может только усугубить финансовую ситуацию. В четверг, 19 октября, парламент одобрил бюджетную резолюцию, согласно которой налоговые поступления могут быть снижены на 1,5 триллиона долларов. Республиканцы утверждают, что снижение налоговой нагрузки позволит в перспективе вернуть эти средства в бюджет за счет ускорения экономического роста.

Доходы бюджета США в 2017 году составили 3,31 триллиона долларов против 3,27 триллионов в 2016 году. Расходы же выросли с 3,85 триллионов в 2016 фискальном году, до 3,98 триллионов в 2017 году. Дефицит бюджета США по итогам 2016 фискального года составил 585,6 миллиарда долларов.