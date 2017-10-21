Робот с дредами представил проект бюджета Ленинградской области

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко передал законодательному собранию проекта бюджета региона на 2018 год с помощью «специального посланника». Ролик размещен на YouTube-канале Дрозденко.

Губернатор проводил встречу с председателем заксобрания региона Сергеем Бебениным, на которой в помещении появился «посланник» — робот в костюме и с дредами из проводов.

В памяти робота хранится информация о бюджете региона. Он смог ответить на два вопроса — о доходе бюджета региона в следующем году и о проценте дефицита бюджета.

В описании к ролику Дрозденко поблагодарил творческую лабораторию робототехники университета ИТМО.