Стала известна дата парламентских выборов в Ираке

Выборы в Совет представителей (парламент) Ирака состоятся 12 мая 2018 года. Об этом сообщает телеканал Al Sumaria со ссылкой на Высшую независимую избирательную комиссию страны.

Как отмечает агентство «Синьхуа», вместе с ними пройдут и местные иракские выборы.

Голосование в парламент в прошлый раз состоялось 30 апреля 2014-го. На места в Совет представителей претендовали 9040 кандидатов из 107 партий. В выборах могли принять участие более 20 миллионов избирателей, явка составила 60 процентов. Это были первые выборы в Ираке после вывода американских войск в 2011 году.

Тогда победил блок премьер-министра Ирака Нури аль-Малики «Государство закона». В настоящее время политик занимает пост вице-президента страны.

Коалиция «Государство закона» была сформирована в 2009 году. Она представляет собой блок шиитских, суннитских и курдских партий.