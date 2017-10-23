Начался прием проектов для участия в конкурсе на премию IT HR AWARDS

Открыт прием проектов для участия в первом в России профессиональном конкурсе такого рода IT HR AWARDS. Побороться за премию смогут продуктовые и сервисные IT-компании, а также банковские подразделения.

Цель конкурса – продемонстрировать лучшие примеры из практики управления человеческими ресурсами в IT-компаниях и вдохновить рынок.

Компании могут подавать проекты, реализованные за два года. Их прием продлится до 1 декабря 2017. Защита проектов и церемония награждения состоятся 16 февраля 2018 в Санкт-Петербурге.

По итогам конкурса победители будут определяться в следующих номинациях: внутренние коммуникации, корпоративное мероприятие для сотрудников, развитие и обучение сотрудников, рекрутмент-кейс, корпоративная культура в действии, первые шаги, HR Инкубатор, HR Аналитика, бренд работодателя, стартап. Команда, инновации в HR.

Победители будут определяться голосованием участников профессионального сообщества. Голосование начнется 1 февраля 2018.

Партнерами премии выступают HeadHunter, Мой круг, Amazing Hiring.

Впервые конкурс состоялся в 2016 году. Тогда в IT HR AWARDS приняли участие компании OneTwoTrip, Acronis, SEMrush, ABBYY, Avito, ICL Services и другие участники рынка, чтобы представить лучшие кейсы в области управления персоналом.

