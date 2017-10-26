Российский вертолет исчез возле Шпицбергена

С российским вертолетом, на борту которого находились восемь человек, произошло ЧП в море в двух-трех километрах от Шпицбергена. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на спасательные службы Норвегии.
Агентство уточняет, что нет ясности относительно того, упал ли вертолет и получил ли он какие-то повреждения. Как передают РИА Новости и ТАСС, воздушное судно рухнуло в воду.
О падении вертолета также сообщает AP.
В Twitter норвежских спасателей сказано, что вертолет пропал без вести в 15:35 местного времени. Он летел из поселка Пирамида в Баренцбург.
RTVi со ссылкой на данные Airliners.net сообщает, что вертолет, возможно, принадлежит компании Арктикауголь, речь идет о Ми-8. На Шпицбергене находится шахта предприятия, Ми-8 обслуживают шахту, а также возят туристов.