Американец месяц жил с разлагающимся и смердящим трупом тети

Полиция в американском штате Джорджиа арестовала 37-летнего Чарльза Фредерика Петерса, который не сообщил о смерти своей тети, продолжая жить в ее квартире. Об этом сообщает Daily News.

По словам стражей порядка, труп 88-летней Элизабет Стюарт был обнаружен в ее комнате. Лежавшее на кровати тело было накрыто полотенцем.

Стражи порядка предполагают, что американка умерла более месяца назад. Пытаясь скрыть смрад, Петерс расставил по дому ароматизаторы и свечи.

Полицейский Делон утверждает, что мужчина въехал в квартиру около года назад и продолжал жить в ней, невзирая на умершую родственницу. «Компьютер был включен, повсюду была разбросана одежда, в раковине лежала грязная посуда, рядом с входной дверью — почта и мобильный телефон», — приводит слова очевидцев New York Post.

В полицию сообщил управдом Винсент Родригез, пришедший к женщине за деньгами на оплату квартиры. По данным издания, Стюарт, страдавшая деменцией, умерла естественной смертью. Никому из родственников Петерс так и не рассказал о произошедшем.