Культура
 

«Смертельное оружие» возродят

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Киностудия Warner Bros. планирует снять пятую часть франшизы «Смертельное оружие», последний фильм которой вышел в 1998 году. Об этом со ссылкой на источники сообщает Deadline.

По информации издания, режиссерское кресло займет Ричард Доннер, снявший все четыре части «Смертельного оружия», а главные роли вновь исполнят Мел Гибсон и Дэнни Гловер.

Сценаристом, как пишет Deadline, выступит Чаннинг Гибсон, работавший над четвертым фильмом франшизы, а также над такими лентами, как «Широко шагая» и «От колыбели до могилы».

Первая картина «Смертельное оружие» вышла на экраны в 1987 году и стала одним из самых известных боевиков 1980-х годов. Суммарные кассовые сборы этой франшизы составили более 955 миллионов долларов.

61-летний Мел Гибсон, сыгравший полицейского Мартина Риггса, в последние годы появлялся на киноэкране в основном в эпизодических ролях в таких картинах, как «Мачете убивает» и «Неудержимые 3». Дэнни Гловер, исполнявший в «Смертельном оружии» роль напарника Риггса Роджера Мюртоу, несмотря на пожилой возраст — ему 71 год — напротив, всегда занят в большом количестве проектов.

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