Названа причина смерти 14-летней российской модели в Шанхае

Работодатель скончавшейся в Китае россиянки опроверг сообщения о том, что она умерла от истощения. Согласно медицинскому заключению, причиной смерти стала множественная дисфункция внутренних органов, пишет Global Times.

По словам генерального директора модельного агентства ESEE Model Management Чжэна Йи, смерть Влады Д. никак не связана с шоу «Шанхайская неделя моды», завершившимся за неделю до ее кончины. Работодатель утверждает, что у девочки были перерывы в работе, рабочий день длился около восьми часов, а загруженность по сравнению с другими моделями была умеренной.

Согласно медицинскому заключению, которое было представлено Global Times модельным агентством, россиянка страдала септикопиемией (отравлением крови).

14-летняя модель из Перми была доставлена в больницу Шанхая 25 октября и скончалась там через два дня. Предполагалось, что девочка могла умереть от истощения.

Как сообщалось в воскресенье, 29 октября, модельное агентство, с которым у россиянки был контракт, решило выплатить семье умершей 800 долларов США.