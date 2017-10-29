Семье умершей в Шанхае 14-летней модели из Перми выплатили 800 долларов

Семье 14-летней модели из Перми, умершей после длительного показа в Шанхае, выплатили 800 долларов. Деньги перевело китайское агентство Esee, сообщает РЕН ТВ.

Представитель организации заявил телеканалу, что модель подобрали через одно из российских агентств, которое должно было оформить для нее страховку, однако по неизвестной причине оно этого не сделало. «Тогда мы выплатили из денег компании сумму, зквивалентную 800 американским долларам. И сделали это сразу, как только девушка попала в больницу», — подчеркнули в Esee.

О смерти Влады Д. стало известно 27 октября. Она попала в больницу 25 октября после модного показа, который, по некоторым данным, продолжался около 13 часов. Проведя два дня в реанимации, россиянка скончалась. Сообщалось, что у нее мог быть менингит.

В Китай Влада отправилась работать по контракту осенью этого года.