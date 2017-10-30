В Петербург приедут мировые звезды джаза

Первый в России международный джазовый форум-фест Jazz Across Borders пройдет 17-18 ноября в Государственной академической капелле Санкт-Петербурга. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 30 октября.

Мероприятие состоится в рамках VI Санкт-Петербургского международного культурного форума. Фестиваль посетят мировые звезды джаза из России, США, Великобритании и Южной Кореи, в том числе вокалист Керт Эллинг, пианист Джон Бизли и саксофонист Игорь Бутман.

Посетители фестиваля смогут принять участие в мастер-классах по вокалу и продюсированию. Программа Jazz Across Borders разделена на четыре части — JAB Conference, JAB Showcases, JAB Club night и JAB Gala. Зарегистрироваться для участия в мероприятиях можно по ссылке.