Дети из Пакистана и Маврикия победили в футбольном турнире для сирот

В Москве завершился международный турнир по футболу среди детей сирот «Будущее зависит от тебя». В нем приняли участие 11 команд мальчиков и девочек в возрасте от 12 до 15 лет из десяти стран. Турнир проводится с 2005 года по инициативе «МегаФона». Это — самый масштабный федеральный проект для детей-сирот, направленный на их социализацию и содействие семейному устройству, сообщили в компании.

Турнир прошел в период с 26 по 27 октября в крытом манеже «Локомотив». В нем участвовали команды детей-сирот из Бразилии, Грузии, Египта, Индии, Казахстана, Латвии, Маврикия, Пакистана, Республики Беларусь и России. В младшей возрастной группе победила ребята с острова Маврикий, в старшей — юноши из Пакистана.

Чемпионов поздравили первый вице-президент РФС Никита Симонян и чемпион Росси по футболу Дмитрий Сенников. Официальный посол Чемпионата мира 2018 певица Зара присоединилась к организаторам турнира и стала послом турнира «Будущее зависит от тебя».

Выступая на церемонии награждения победителей, генеральный директор «МегаФона» Сергей Солдатенков подчеркнул, за 12 лет из маленького регионального проекта турнир «Будущее зависит от тебя» вырос до международного уровня. «Каждый из участников международного этапа — уже чемпион: ребятам из детских домов и интернатов пришлось пройти непростой путь, чтобы оказаться на этом поле. Поздравляю победителей соревнований и буду рад новой встрече на чемпионате мира «Будущее зависит от тебя», который мы проведем в Москве накануне Мундиаля в мае 2018 года», — заявил Солдатенков.

Певица Зара поблагодарила компанию «МегаФон» за приглашение стать послом соревнований по футболу среди детей-сирот. «Этот статус для меня — высокая оценка той работы, которой я занимаюсь уже более семи лет. Каждому из нас – и детям, и взрослым — нужны друзья, помощники и по-настоящему близкие люди, потому что все радости жизни созданы для того, чтобы делиться ими с теми, кто нас любит и понимает. Уверена, что вместе мы сможем все», — подчеркнула она.

За двенадцать лет истории турнира «Будущее зависит от тебя» в нем приняли участие более 3,5 тысяч команд — 34 тысячи воспитанников детских домов и школ-интернатов — из 140 городов России, а также из Таджикистана, Южной Осетии, Абхазии, Латвии, Китая и Республики Беларусь. Совместно с фондом «Измени одну жизнь» организаторами турнира был создано более 1,9 видеоанкет об участниках турнира, 423 из них обрели новую семью.

Международный этап был организован впервые в этом году. Он стал тестовым испытанием в преддверии чемпионата мира по футболу среди детей-сирот, который пройдет в Москве в мае 2018 года. Уже известно, что в играх примут участие 24 команды из 20 стран.

