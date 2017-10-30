Разъяренный буйвол устроил погром в китайском магазине

В китайском городе Яньчэн (провинция Цзянсу) ворвавшийся в магазин буйвол разгромил полки с товарами и ранил шестерых посетителей. Об этом сообщает KNews, видео опубликовано на YouTube.

Двух человек пришлось госпитализировать. По информации издания, одна из пострадавших — беременная женщина. Прибывшие на место полицейские застрелили животное.

11 июля 2016 года на видео попал кабан, устроивший погром северном пригороде Сеула — районе Ыйчжонбу. Врезавшись несколько раз в стены, кабан в итоге нашел выход и убежал. В результате происшествия никто из клиентов не пострадал. О дальнейшей судьбе кабана не сообщалось.