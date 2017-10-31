Творческие вузы выступили против выравнивания финансирования

Выравнивание финансирования отраслевых высших учебных заведений приведет к резкому падению качества образования, считают руководители художественных вузов. Соответствующее заявление ректоров имеется в распоряжении редакции «Ленты.ру».

«Мы доказали свою эффективность, поэтому уравнивать нас со всеми остальными нельзя, наоборот, творческие вузы необходимо защищать, гордиться и поддерживать, выделяя больше средств», — отметил Николай Цискаридзе, ректор Академии русского балета имени Вагановой.

Он добавил, что образование в сфере культуры в России — «наиболее эффективное», а инициатива с выравниванием финансирования может «уничтожить профессию».

Руководитель Театрального института имени Бориса Щукина при Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова Евгений Князев подчеркнул, что «подготовка актера, режиссера и сценариста стоит дорого», а если при уравнении финансирования бюджет будет уменьшен, то снизится и качество образования — студентов придется объединять в большие группы, и они «лишатся возможности общаться с большими мастерами».

«Сама подготовка деятелей искусства индивидуальная, "штучная": по отдельным специальностям на одном курсе может учиться 1-2 студента и это нормальная практика. Это все влияет на стоимость затрат на одного студента», — заметил ректор Российского института театрального искусства Григорий Заславский.

Ранее, как отмечает ТАСС, депутаты Госдумы пожаловались премьер-министру России Дмитрию Медведеву на «усиление дифференциации финансирования образовательной деятельности» отраслевых вузов.