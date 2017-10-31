Московский кинофестиваль попробуют перенести из-за ЧМ-2018

Московский международный кинофестиваль в 2018 году могут перенести из-за проведения в России чемпионата мира по футболу. Об этом во вторник, 31 октября, сообщает ТАСС.

По словам источника в оргкомитете фестиваля, ММКФ, который традиционно проводят в июне или июле, может состоятся в апреле. Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах, включая Москву.

Второй источник в оргкомитете ММКФ подтвердил информацию о планах переноса киносмотра, но отметил, что окончательное решение на данный момент не принято.

ММКФ проводится с 1935 года и считается старейшим кинофестивалем в мире после Венецианского. Президентом смотра с 1999 года является режиссер и глава Союза кинематографистов РФ Никита Михалков. Тогда же фестиваль, который до этого проходил раз в два года, стал ежегодным.