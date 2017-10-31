Боевик ИГ рассказал о жизни в халифате с видеоиграми и велопрогулками

Британец Шабазз Сулейман (Shabazz Suleman), присоединившийся к боевикам террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) три года назад, рассказал журналисту Sky News о жизни в халифате.

По словам 22-летнего мужчины, большую часть времени, проведенного с террористами, он «играл на PlayStation в Grand Theft Auto V и Metal Gear Solid и катался на велосипеде».

Сулейман утверждает, что первые сомнения возникли спустя пять месяцев после того, как он влился в ряды боевиков. «Вначале это был джихад, овеянный романтизмом, мы шли защищать местных жителей, а не убивать и обезглавливать», — заявил он.

Мужчина рассказал, что вначале его отправляли на передовую, где он «никого не убивал, а носил при себе оружие, которое не использовал», однако потом перевели в отделение «военной полиции», где ему предстояло следить за местным населением. По словам британца, это больше напоминало офисную работу. «Признаюсь, что я был с боевиками ИГ, состоял в террористической группировке, но я никого не убивал и, надеюсь, никого не угнетал».

В настоящее время Сулейман находится в сирийской тюрьме, расположенной недалеко от границы с Турцией. Британец утверждает, что совершил «наивную ошибку», присоединившись к боевикам, и «мечтает вернуться в Великобританию».

В отношении Сулеймана проводится расследование. Многие бывшие боевики, решившие вернуться на родину, зачастую клянутся, что не участвовали в боевых действиях, а находились с террористами в качестве обслуживающего персонала.

Помимо этого, с точки зрения консервативных нравов террористов ИГ, игра в GTA V недопустима из-за обилия откровенных сцен.