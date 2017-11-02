Режиссер советского боевика «Секретный фарватер» умер на Украине

Советский режиссер и оператор Вадим Костроменко скончался на Украине. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Одесской киностудии.

Кинематографисту было 83 года. Причины смерти не называются.

Отмечается, что церемония прощания с режиссером состоится 3 ноября в Одесской киностудии.

Костроменко родился в 1934 году. Режиссер снял такие фильмы, как «Квартет Гварнери», «Секретный фарватер» и «Сто первый». Он также работал оператором на съемках «Весны на Заречной улице» Марлена Хуциева, «Верности» Петра Тодоровского и «Чертовой дюжины» Виктора Жилина.

В 1969 году Костроменко получил звание заслуженного деятеля искусств Украинской ССР.