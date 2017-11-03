Предприниматели Оренбуржья привлекут средства при поддержке Корпорации МСП

Представители Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) посетили Оренбургскую область для участия в форуме «Оренбуржье — сердце Евразии» и встретились с предпринимателями региона.

В рамках деловой программы форума руководитель дирекции маркетинговой и информационной поддержки субъектов МСП Корпорации МСП Александр ТОКАР провел презентацию возможностей Портала Бизнес-навигатора МСП.

Этот ресурс полезен как для владельцев бизнеса, так и тех, кто только планирует открыть свое дело. С помощью Портала Бизнес-навигатора МСП можно определить оптимальный вид бизнеса, наилучшее местоположение, рассчитать бизнес-план, узнать о конкурентах, получить информацию о кредитных продуктах для малого и среднего бизнеса, мерах государственной поддержки, участии в закупках крупнейших заказчиков с государственным участием и другое.

Предпринимателям региона были представлены ставшие частью портала в 2017 году сервисы: технологическая платформа «Поток» (обеспечивает предпринимателей всем необходимым на начальных этапах ведения бизнеса — собственным сайтом, инструментами для его продвижения, системой аналитики и отслеживания эффективности) и информационно-аналитическая система «Жизненные ситуации», содержащая информацию в формате жизненных ситуаций (кейсов) по стадиям жизненного цикла бизнеса. В системе содержится 20,5 миллиона актуальных нормативных правовых документов, более 980 подробных рекомендаций в виде кейсов, шаблоны документов с пояснениями и подробными комментариями.

Кроме того, участники форума получили возможность ознакомиться с работой запущенного осенью нынешнего года мобильного приложения Портала Бизнес-навигатора МСП, которое позволило обеспечить комфортную работу с порталом со смартфонов и планшетов.

Также в рамках мероприятия прошла презентация инвестиционных проектов Оренбургской области, претендующих на получение финансовой поддержки со стороны Корпорации МСП и МСП Банка.

«Мы крайне заинтересованы в инвестициях и новых проектах на территории Оренбургской области и принимаем все возможные меры, чтобы их было как можно больше. В программе экономического развития области есть направление "Развитие малого и среднего предпринимательства", мы ведем реестр приоритетных инвестиционных проектов, по которым предоставляются меры государственной поддержки в виде налоговых преференций, — сказал губернатор Оренбургской области Юрий Берг.

В настоящее время в реестре, по его словам, 46 проектов с общим объемом инвестиций почти 310 миллиардов рублей. Он отметил, что это эффективные региональные механизмы сопровождения инвестиционных проектов, но они не могут обеспечить все потребности бизнеса в поддержке. Так, у большинства инициаторов проектов недостаточно собственных средств, приходится привлекать заемный капитал.

«Корпорация МСП совместно с правительством Оренбургской области ведет активную работу по оказанию кредитно-гарантийной поддержки малым и средним компаниям региона. Так, на сегодняшний день при поддержке корпорации предпринимателям области предоставлено 140 гарантий и поручительств на сумму более 1,9 миллиарда рублей», — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Браверман.

По его словам, это позволило 96 местным компаниям привлечь более 2,3 миллиарда рублей кредитных средств для реализации проектов в области сельского хозяйства, промышленного производства, строительства и сферы услуг.

В ходе презентации было представлено пять инвестиционных проектов в области промышленного производства и строительства. Данным проектам может быть оказана прямая гарантийная поддержка Корпорации МСП, а также поддержка в рамках Программы стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства. Общая сумма гарантийной поддержки данных проектов может составить более миллиарда рублей, что позволит предприятиям привлечь около 1,5 миллиарда рублей кредитных средств.

В настоящее время Бизнес-навигатор МСП охватывает 171 город с численностью жителей более 100 тысяч человек и столицы отдельных субъектов Российской Федерации, в том числе 2 города на территории Оренбургской области (Оренбург и Орск). Всего за период с сентября 2016 года по ноябрь 2017 года на портале зарегистрировались около 4,7 тысячи жителей региона.