Несколько шариков озадачили пользователей сети

Арифметическая задачка для учеников третьего класса в США вылилась в математико-лингвистический спор среди пользователей форума Reddit. «У Джанелл было 15 шариков. Она потеряла несколько из них. Сколько шариков у Джанелл есть сейчас?», — спрашивают авторы учебника.

Самым очевидным ответом стал < 15 (меньше 15). Однако автору данного комментария указали на то, что Джанелл потеряла несколько шариков, то есть, больше одного.

Еще одним ответом предложили вариант 1 ≤ x < 15, однако комментатору предложили не сходить с ума, поскольку это решение подходит лишь «для тех, кто перешел в четвертый класс».