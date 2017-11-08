На Таймыре обнаружили деталь неизвестного старинного судна

В районе зимовья Половинного на Таймыре среди принесенных морем стволов деревьев найдена деталь неизвестного старинного судна. Об этом сообщил ТАСС представитель компании «Красноярская геоархеология» Николая Степанов.

По его словам, обнаруженный предмет напоминает элемент обшивки деревянного корабля русских мореходов.

Собранные во время археологической разведки материалы пока полноценно не проанализировали.

Обследованное зимовье, как и прочие в данном регионе, служили опорными пунктами в ходе освоения Таймыра и низовья Енисея русскими колонистами с XVII века.