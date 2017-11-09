Сотрудники авиакомпании в Дели избили пассажира

Двое сотрудников авиакомпании IndiGo Airlines в аэропорту индийской столицы Дели избили пассажира, пытавшегося сесть в автобус, следующий к самолету. Видео в четверг, 9 ноября, публикует New York Post.

Между работниками аэродромной службы и мужчиной возникла словесная перепалка. Служащие воспрепятствовали посадке пассажира в салон машины. После ее отправления они начали избивать оставшегося на летном поле человека. После драки мужчину отправили в полицейский участок. Позже представитель IndiGo Airlines заявил, что сожалеет о действиях своих сотрудников, которых впоследствии уволили.

Как отмечает India Times, виновником драки, предположительно, является 53-летний Раджив Катьял — он оскорбил сотрудников аэропорта.