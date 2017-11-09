Путин поблагодарил бога за защиту от метеоритов

Крупномасштабные проекты по защите Земли от метеоритов нужно разрабатывать в сотрудничестве с другими странами, считает президент России Владимир Путин. Такую точку зрения он высказал в беседе с рабочими Челябинского компрессорного завода, передает «Интерфакс».

«Пока, слава богу, вроде бы ничего не проявилось такого серьезного, но работать будем», — заверил Путин.

По его словам, существуют разные способы защиты от метеоритов. «Они пока на уровне фантастики, но тем не менее они существуют: это расщепление этих объектов с помощью различных взрывных устройств, в том числе ядерных, и посадка на эти объекты соответствующих аппаратов и транспортировка их в сторону», — добавил глава государства.

Разговор об этом зашел при обсуждении падения челябинского метеорита в феврале 2013 года. Тогда в атмосферу Земли вошло космическое тело, разрушившееся на высоте 30-50 километров. Его осколки упали на территории Челябинской области, наиболее крупные из них — в окрестностях озера Чебаркуль, в 78 километрах западнее Челябинска. Это привело к распространению ударных волн и некоторым разрушениям в близлежащих населенных пунктах.